Vücut geliştirme antrenörü kafede öldürüldü

İstanbulBeykoz'da, vücut geliştirme antrenörü ve spor eğitmenliği yapan Nadir Öztan (41) silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Kavacık Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Bir arkadaşıyla oturan Öztan'a, husumetlisi olduğu iddia edilen motosiklet kasklı saldırgan tabancayla kurşun yağdırdı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşarken, saldırgan kaçtı. Ambulansla hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Nadir Öztan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.