Haberler Yaşam Haberleri Vücut geliştirme hocasını öldüren cani yakalandı
Giriş Tarihi: 1.4.2022 15:55

Vücut geliştirme hocasını öldüren cani yakalandı

DHA
Vücut geliştirme hocasını öldüren cani yakalandı

Korkunç olay İstanbul Beykoz'da yaşandı. Vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'ı öldüren motosiklet kasklı şüpheli ve motosikleti kullanan kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı...

Kan donduran olay önceki gün 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 2 adet 9 milimetre kovan ve 1 adet 9 milimetre fişek bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin 11 Kasım 2021 tarihinde Nadir Öztan'ı darbeden ve öldürmekle tehdit eden Mert A. Ü. (22) olduğunu belirledi. Motosikleti kullanan Yunus B. (21) ile birlikte Mert A.Ü. Beykoz'da gözaltına alındı. Mert A.Ü'nün 5 suç kaydı, Yunus B.'nin ise 9 suç kaydı olduğu bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayda kullandıkları silahı denize attıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!
Son dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı tutuklandı
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Vücut geliştirme hocasını öldüren cani yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA