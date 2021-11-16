Vurgun için çete kiraladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yüklü miktarda dolandırıcılık yapan bir çeteye İstanbul merkezli iki ilde Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. 7'si İstanbul'da, 2'si ise Mersin'de olmak üzere toplam dokuz adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında Mersin'de görevli bir nüfus memurunun da bulunduğu yedi çete üyesi 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 cep telefonu, üç sahte kimlik ve çok sayıda sim kart ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Polis, çetenin yöntemlerini deşifre etti. İddialara göre; gözaltına alınan nüfus memuru; banka müşterilerine ait kimlik bilgilerini çete üyelerine aktardı. Üç milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen çete üyelerinin, ele geçirdikleri banka hesaplarındaki paraları aktardıkları banka hesaplarının sahiplerini 5'er bin lira vererek kiraladıkları ve çeteye dahil ettikleri iddia edildi. 950 bin liraya bloke konuldu. Yurt dışında olduğu saptanan bir çete üyesi firari olarak aranıyor.