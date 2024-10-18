Vurgun parasıyla 1 gecede 220 bin lira hesap

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir'de komisyon karşılığında banka hesaplarını yasadışı bahis sitelerine kullandıran Bedirhan D. liderliğindeki grubu tespit etti. 5 aylık çalışma sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Bedirhan D. ile birlikte 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TUZAK

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda Bedirhan D.'nin üniversitesi öğrencilerinden para karşılığı banka ve kripto hesaplarını kiraladığı, yeni hesaplar bulmak için de farklı yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Bedirhan D.'nin sık sık eğlence merkezlerine giderek lüks hayat yaşadığı izlenimi verdiği, buradaki üniversite öğrencilerinin de hesaplarını kiralamak için ikna etmeye çalıştığı belirlendi.





GECEDE 220 BİN LİRA HESAP

Yasadışı bahis sitelerine kullandırdıkları hesaplardan 500 milyonluk suç gelirinden elde edilen paranın geçtiği tespit edilen Bedirhan D. liderliğindeki grubun bu şekilde kara paranın aklanmasını sağlamaya çalıştığı tespit edildi. Öğrencileri kandırabilmek için lüks hayat yaşayan Bedirhan D.'nin eğlence mekânlarında öğrencilerle birlikte gecede 220 bin lira hesap ödediği ortaya çıktı. Nevşehir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye ve Kayseri'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli Nevşehir Emniyetine getirildi.