Vurgun parasıyla kumar

Kainat Holding AŞ tarafından 2022 yılında, 'Enerji Tarlası' isimli proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde güneş enerjisi santralleri kurulup yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının özel parsellere bölünerek üyelere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisinin müşterilere geri ödeneceği vaat edilerek internette ilan verildi. 2024 yılının nisan ayından itibaren şirket çalışanlarından muhatap bulamadıklarını ve dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporu ile parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon TL tutarında fark bulunduğu ve söz konusu miktarın suçtan elde edilen gelir olduğu saptandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerden 7'sinin, farklı tarihlerde Kıbrıs'ta eğlence mekânlarına giriş çıkış yaptıkları tespit edildi.