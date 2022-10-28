Haberler Yaşam Haberleri Vurulduğundan habersiz bindiği otobüste yere yığıldı
Giriş Tarihi: 28.10.2022 17:06 Son Güncelleme: 28.10.2022 17:11

Vurulduğundan habersiz bindiği otobüste yere yığıldı

Şanlıurfa'da kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği vatandaş, yaralandığından habersiz bindiği şehir içi halk otobüsünde kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Vurulduğundan habersiz bindiği otobüste yere yığıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ndeki Haşimiye meydanınında, gece saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürürken kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tüfekten çıkan saçmalar, İ.C'nin sırtına isabet etti. Yaralandığından habersiz bir şekilde yoluna devam eden ve daha sonra da halk otobüsüne binen İ.C. otobüste kanlar içerisinde yere yığıldı.

Otobüsün koridoruna düşen yolcu için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri halk otobüsünden çıkarılan yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
Anayasa değişiklik teklifinde çerçeve belirlendi! Evliliğin tanımı yeniden yapıldı
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
Türkiye'nin otomobili TOGG ezberleri bozmaya geliyor! İşte TOGG'un renklerinin sırrı
ARKADAŞINA GÖNDER
Vurulduğundan habersiz bindiği otobüste yere yığıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA