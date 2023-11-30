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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:00

Vuslat Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Sevgiliye Vuslat İle İlgili Sözler

Kavuşmak üzerine söylenen vuslat sözleri, tasavvufta ayrı bir yere sahiptir. Bu, beşeri aşkla olduğu kadar ilahi aşk ile de ilgilidir. İslam alimlerine göre, vuslatın başlaması için Allah'ı (c.c.) unutturan her şeyden vazgeçilmelidir. Ahlaklı olunduğu ve ibadet edildiği sürece buna daha çabuk erişilir. Yazarlardan, şairlerden sevgiliye vuslat ile ilgili sözler ise aşkın ve sabrın önemini vurgular.

Vuslat Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Sevgiliye Vuslat İle İlgili Sözler

Vuslat sözleri, insanı sevgiye, aşka ve iyiye yönlendirmek için söylenmiştir. Bir insanın, vahdete kavuşması için olabildiğince kötü duygulardan uzaklaşması ve sadece iyi olanları hissetmesi gerekir. Bireyin iyi olana yönelmesi için aklından, mantığından ve vicdanından yararlanması şarttır. Bunu daha iyi anlamak için yazarlardan, şairlerden sevgiliye vuslat ile ilgili sözler okunmalı ve üzerinde derinlemesine düşünülmelidir.

Vuslat Sözleri

Arapçadan Türkçeye geçen vuslat kelimesinin anlamları arasında, "kavuşma", "ulaşma" ve "erişme" bulunur. Vuslat, vasl, visal ve vusûl kelimelerinden türemiştir. Tasavvufta da yer alan bir kavramdır ve Allah'a (c.c.) ulaşmak ile onunla birlikte olmak anlamını taşır. Bunu başarabilmek için insanın gönülden iman etmesi ve Allah Teala'dan uzaklaştıran tüm kötülüklerden uzak durması gerekir. İslam'a göre vuslata eren mutasavvıflara, vasıl veya vasıl-ı Hak adı verilir.

Tasavvufa gönül verenler, talib, mürid, salik ve vasıl olarak dört sınıfa ayrılır. Vasıl, çıktığı manevi yolculuğu tamamlayanlara denir. Onlar artık vuslat halini gerçekleştirmiş ve Allah'ı (c.c.) bulmuşlardır. Vuslat, aralarındaki birtakım engel nedeniyle bir araya gelemeyen aşıkların sonunda kavuşması için de kullanılan bir ifadedir. Yazarların ve düşünürlerin, vuslat ile ilgili kurduğu cümlelerden bazıları arasında şunlar bulunur:

"Ben hem hamım hem kavrulmuş kebap olmuşum. Hem gülmedeyim hem ağlıyorum. Alemi hayretlere salmışım kendim de hayretteyim. Vuslat içinde ayrılığa düşmüşüm ben." - Hz. Mevlana

"Sus gönlüm. Kışın bahara dönünceye kadar. Bu gece gündüz oluncaya kadar. Uzak yollar yakınlaşıncaya kadar. Bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar. Ve yüzümüz vuslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar sus." - Şemsi Tebrizi

"Kapına geldim. Ve ben ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki kim o de. Kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim." - Hz. Mevlana

"Hasret, vuslatın yarısıdır. İste ki olsun!" - Necip Fazıl Kısakürek

"Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet olsun! Vuslata aşık gönül susmaya da razı." - Hz. Mevlana

"Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek. Vuslat! Ah! Ne efsunkar bir kelime ne kutlu bir an! Zaman! Hem dost hem düşman." - Behçet Necatigil

"Senin aşktan yana nasibin varsa dokunsan da yanacaksın dokunmasan da. İyi bil ki bazıları hasrette yanar, bazıları da vuslatta!" - Hz. Mevlana

"Mâverayı bulunca kapında süvariler, kılıç kında gül olur, kın bende diken diken..." - Nurullah Genç

"Geldim sevgili. Sen dışında ne varsa kıyısız denizlere dökerek geldim. Dilimde dua ile kefenimi vuslatına çeyiz bilerek geldim. Aşkın demgahında ateşleri ıslatmak için neyim varsa yok bilerek geldim." - Şems-i Tebrizi

"Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin? Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin? Kader." - Şems-i Tebrizi

"Ey yar! Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, olsun, hükmün sahibi bundan razı ise; Vuslata aşık gönül susmaya da razı." - Hz. Mevlana

"Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır." - Abdülkadir Geylânî

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Vuslat Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Sevgiliye Vuslat İle İlgili Sözler
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