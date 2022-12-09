WhatsApp Sohbet Yedekleme Nasıl Yapılır? Whatsapp Mesajları Nasıl Yedeklenir ve Nereye Kaydedilir?

WhatsApp sohbet yedekleme özelliği büyük kolaylık sağlıyor, herhangi bir sebepten mesajların kaybolma riskine karşı WhatsApp yedekleme nasıl yapılır öğrenmekte fayda var. Bu konuda Android kullanıcılarının imdadına Google Drive WhatsApp yedekleme yetişiyor, ancak iOS kullanıcıları da sohbet yedekleme yapma lüksüne sahip. WhatsApp yedekleme iPhone telefonlarda nasıl yapılır? Detaylı yanıtları içeriğimizde sizler için derleyip hazırladık.

WhatsApp Sohbet Yedekleme Android'te Nasıl Yapılır?

Çağımızda en çok iletişim için kullanılan uygulamalar listesinin başında WhatsApp gelmektedir, yaklaşık 2 milyar kullanıcının tercih ettiği WhatsApp'ta görüntülü, sesli konuşma ve mesajlaşma yapmak mümkün. WhatsApp üzerinden yapılan sohbetler telefon arızası, telefon değişimi ya da sistemsel bir sebepten silinebilip, kaybolabiliyor. Bu riskin ortadan kalkması için WhatsApp çok güzel bir özelliğet sahip, bahsi geçen özellik 'sohbet yedekleme'. WhatsApp kullanıcıları sohbet yedekleme sayesinde, kullandığı cihazda kaybolan ya da silinen WhatsApp mesajlarına kolayca ulaşabiliyor. Eğer sizde android kullanıyor WhatsApp sohbet yedekleme işlemini yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek sohbet yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz;

1-WhatsApp uygulamasını açın, bu sırada internetin açık olduğundan emin olun.

2-WhatsApp uygulamasının sağ üst köşesinde üç nokta bulunan yere tıklayın, oradan ayarları seçin.

3-Ayarlar bölümünden Sohbetler bölümüne tıklayın, aşağı kaydırıp Sohbet Yedeği üzerine tıklayın.

4- Çıkan ekranda Google Hesabı yazan bölümden sohbet yedeğinin kayıt olmasını istediğiniz Google hesabınızı seçin. Seçtikten sonra ekranda var olan yeşil kutucuk içinde 'yedekle' yazan kısma tıklayın.

WhatsApp Sohbet Yedekleme iOS'ta Nasıl Yapılır?

iOS yani iPhone cihazların birçok teknik ve donanım özelliği android cihazlardan ayrı olduğu için, sohbet yedekleme kısmı da android telefonda yapılan işlemden farklı şekilde ilerlemektedir. iOS kullanıcıları WhatsApp sohbet yedekleme işlemi için aşağıdaki adımları takip ederek sohbet yedekleme işlemini gerçekleştirebilir;

1-İnternetin açık olduğundan, cihazınızda iOS 12 veya daha yeni bir iOS sürümünün yüklü ve iCloud Drive'ın açık olduğundan emin olun.

2- WhatsApp uygulamasına giriş yapın, ekranın sağ alt köşesindeki ayarlar kısmına giriş yapın.

3- Ayarlar bölümünden Sohbetler kısmına giriş yapın, Sohbet Yedeği kısmına basıp Şimdi Yedekle yazısına basın.