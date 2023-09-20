WhatsApp’ta yeni özellik! SABAH artık WhatsApp’ta!

Aktif olarak en çok tercih edilen iletişim kanallarından olan WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp'ın yeni "Kanallar" özelliği Telegram'daki gibi kullancıların bir kanal oluşturarak tüm takipçilerine mesj gönderebileceği anlamına geliyor. Pek çok spor kuruluşu, ünlüler ve şirketler WhatsApp "Kanal" özelliğinde yerini almaya başladı.