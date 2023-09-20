WhatsApp’ta yeni özellik! SABAH artık WhatsApp’ta!

Aktif olarak en çok tercih edilen iletişim kanallarından olan WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp'ın yeni "Kanallar" özelliği Telegram'daki gibi kullancıların bir kanal oluşturarak tüm takipçilerine mesj gönderebileceği anlamına geliyor. Pek çok spor kuruluşu, ünlüler ve şirketler WhatsApp "Kanal" özelliğinde yerini almaya başladı.
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KANAL ÖZELLİĞİ NEDİR?
Kanallar; yöneticilerin kanaldaki takipçilerine metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü görüşmeler olarak tanımlanabilir.
Kullanıcılar, Kanallar aracılığıyla, kişi ve kuruluşlardan gelen önemli güncellemeleri WhatsApp'tan ayrılmadan alabilecek. Bu yeni özellik sayesinde şimdiye kadar Instagram ve Twitter'da gördüğümüz kişi ve kurumlar kendine WhatsApp'ta da yer bulmuş olacak.