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Giriş Tarihi: 20.9.2023 09:52 Son Güncelleme: 20.9.2023 10:14

WhatsApp'ta yeni özellik! SABAH artık WhatsApp'ta!

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan haberleşme servisi WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp'ın yeni Kanallar özelliği, ünlüleri ve şirketleri takip etmeyi sağlayan küresel çapta bir yenilik olarak kullanıcılara sunuldu. Özellik 150'den fazla ülkede kullanıma sunulurken Türkiye'de de erişime açıldı. Siz de SABAH'ın özel haberlerine erişmek, gündemi yakından takip etmek için WhatsApp Kanallar özelliğini kullanabilirsiniz.

WhatsApp’ta yeni özellik! SABAH artık WhatsApp’ta!

Aktif olarak en çok tercih edilen iletişim kanallarından olan WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp'ın yeni "Kanallar" özelliği Telegram'daki gibi kullancıların bir kanal oluşturarak tüm takipçilerine mesj gönderebileceği anlamına geliyor. Pek çok spor kuruluşu, ünlüler ve şirketler WhatsApp "Kanal" özelliğinde yerini almaya başladı.

SABAH OLARAK BİZ DE WHATSAPP'TAYIZ
SABAH olarak biz de WhatsApp'taki yerimizi aldık. Sizde SABAH'ın özel haberlerine erişmek, Türkiye'de ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerine anında erişmek için WhatsApp kanalımıza abone olabilirsiniz.

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KANAL ÖZELLİĞİ NEDİR?
Kanallar; yöneticilerin kanaldaki takipçilerine metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü görüşmeler olarak tanımlanabilir.

Kullanıcılar, Kanallar aracılığıyla, kişi ve kuruluşlardan gelen önemli güncellemeleri WhatsApp'tan ayrılmadan alabilecek. Bu yeni özellik sayesinde şimdiye kadar Instagram ve Twitter'da gördüğümüz kişi ve kurumlar kendine WhatsApp'ta da yer bulmuş olacak.

Kanallar, Güncellemeler adlı yeni bir sekmede geliştiriliyor. Bu sekme; durum özelliğini ve takip etmeyi seçtiğiniz kanalları içerirken, aile, arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir şekilde konumlanıyor.

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WhatsApp'ta yeni özellik! SABAH artık WhatsApp'ta!
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