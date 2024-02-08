Ya beraber çıkarız ya da birlikte ölürüz

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden 6 saat sonra Hatay'a ulaşan Konya AFAD ekibi de onlarca insanımızı enkazdan kurtarmayı başardı. 24 yıldır arama-kurtarma ekibinde görev alan Salih Aydın Üzümcü, enkazda kalan Halime Nuray Bağrıaçık'ı kurtarmak isterken ikinci büyük depreme yakalandı. Enkazdaki kadın, 'Beni bırakın gidin. Çoluğunuz, çocuğunuz var' diyerek dışarı çıkmalarını istedi. Üzümcü ise, 'Buradan ya birlikte çıkarız ya da birlikte ölürüz. Hiçbir yere gitmiyoruz' dedi ve kısa süre sonra Bağrıaçık'ı kurtardılar. O gün tereddüt etmeden mücadele ettiklerini söyleyen Üzümcü, "Bugün olsa yine tereddüt etmem. Biz milletimizin için varız" ifadelerine yer verdi.