‘Ya eski eşim ya da ailesi beni öldürecek’

Aksaray'da yaşayan mimar ve müteahhit Duygu Karakaya, 2017'de hayatını Fırat Musaoğlu ile birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden bir kızları dünyaya geldi. Fiziksel ve psikolojik şiddet gören Karakaya, 2 yıl sonra eşinden boşandı. Ancak iddiaya göre, aradan geçen 4 yılda boşandığı eşi ve ailesinin şiddet, mobbing, psikolojik baskı ve tacizlerine uğradı. Yumuşak doku kanseri tedavisi de gören Karakaya, uzaklaştırma kararları aldırsa da sonuç değişmedi.Eski eşine ikisi sıfır, 3 otomobil aldığını söyleyen Karakaya, "Arabayı aldıktan bir hafta sonra Ankara'da bir iş seyahatine gittiğimizde beni, kendi aldığım araçtan attı. Sürekli itham ve iftiralarda bulunuyorlar. Eşime son görüşmemizde 'Yeter artık, beni öldüreceksen öldür, bitsin bu çile herkes rahatlasın' dedim. Bana, 'Seni neden öldüreyim? Sen zaten kendi kendini öldüreceksin. Ben de senin malını yiyeceğim' diye cevap verdi. Böyle devam ederse ya intihar edeceğim ya da eski eşim ya da ailesi beni öldürecek. Kızımla yeni bir hayat kurmak istiyorum" dedi.