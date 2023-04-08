Yaban keçilerini sürü halinde fotoğrafladı

Sivas'tadoğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, 50'ye yakın yaban keçisini bir arada görüntülemeyi başardı. Yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, doğada görüntülenmesi zor olan yaban keçilerinin peşine düştü. Yüksek rakımlı dağlarda ve sarp kayalık alanlarda yaşamını sürdüren yaban keçilerini görüntülemek için dik yamaçlarda saatlerce zaman harcayan Aslan, 50'ye yakın yaban keçisini bir arada görüntülemeyi başardı. Aslan, çekimlerinin arkasında büyük bir emek olduğunu ve sayısız gün harcadığını belirterek, "Oldukça büyük bir sürü görüntülemeyi başardım, 50'den fazlaydı sayıları. Dağ keçilerini görüntülemek benim için her zaman büyük bir keyif. Bu keçileri yanlarında böyle teke yani erkekleriyle beraber görüntüledim. Normalde erkekler ve dişi keçiler her zaman bir arada olmuyorlar. Belli dönemlerde bu çekimler yapılabiliyor. Bu yüzden de bu çekim benim için oldukça kıymetliydi" dedi.