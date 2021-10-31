Yaban keçisi avlayan kişiye 70 bin 944 TL ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaban keçisi vuran bir kişiye ceza işlem uygulandı. Olay, geçtiğimiz gün Gazipaşa ilçesinin Küçüklü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. isimli şahıs Belbaşı Yaylası'nda kaçak yollarla bir adet yaban keçisi vurdu. Yaylada vurduğu yaban keçisinin derisini yüzen N.Ç. kent merkezine doğru aracıyla yola çıktı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezi istikametinde yapılan yol kontrollerinde durdurulan N.Ç.'nin aracında arama yapıldı. N.Ç.'nin aracında, derisi yüzülmüş vaziyette 1 adet ölü yaban keçisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince derisi yüzülmüş ölü hayvanın yaban keçisi olduğu tespit edilmesi üzerine kontrol noktasına Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde ölü hayvanın avlanması yasak olan yaban keçisi olduğu doğrulandı. N.Ç.'ye, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız tüfek kullanmaktan 944 TL idari para cezası uygulanırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 70 bin TL para cezası uygulandı.