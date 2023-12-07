Yabancı dilde sınıfta kaldık

Yetişkinlerin İngilizce yetkinliklerinin uluslararası alanda ölçüldüğü en büyük çalışma olan EF İngilizce Yeterlilik Endeksi'nin (EF EPI) 2023 yılı sonuçları açıklandı. 113 ülke ve bölgede anadili İngilizce olmayan 2 milyon 200 bin kişinin sınav sonuçlarıyla hesaplanan endeks, geçtiğimiz 5 yılda İngilizce yeterliliğinde gençlerin dramatik bir şekilde gerilediğini ortaya koydu. Türkiye'de de benzer bir tablo söz konusu. İngilizce yeterliliğinde Türkiye 494 puanla 113 ülke arasında 66'ncı, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise sondan ikinci sırada. Uzmanlar Türkiye'de her kademe sınıfta İngilizce eğitimi verilmesine rağmen bireylerin dildeki 4 temel beceriye, özellikle konuşma becerisine çok az sahip olduğuna dikka çekti.