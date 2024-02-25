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Giriş Tarihi: 25.2.2024

Yabancı doktorlar, şehir hastanesindeki ameliyatları izlemek için sıraya giriyor

İHA
Yabancı doktorlar, şehir hastanesindeki ameliyatları izlemek için sıraya giriyor
İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat, klinikte ileri teknikle gerçekleştirilen operasyonları, dünyanın birçok ülkesinden hekimlerin izlediğini söyledi. Canat "20-30 yıl önce hocalarımız hep Avrupa, ABD gibi yerlere giderek çeşitli sıkıntılarla karşılaşırken, artık gururla söyleyebilirim ki Avrupa, Ortadoğu, ABD gibi çok sayıda bölgeden meslektaşlarımız bize gelmek için sıraya girmeye başladı" dedi. Üroloji kliniğinde gerçekleştirilen ameliyatları takip etmek için yurtdışından gelen Dr. Anas Hasan, "Hastanelerinize hayran kaldım" diye konuştu.
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Yabancı doktorlar, şehir hastanesindeki ameliyatları izlemek için sıraya giriyor
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