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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Yabancı ikamet izninde düşüş

Yabancı ikamet izninde düşüş
Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu. 19 Ocak 2023'te 1 milyon 335 bin 153 olarak kayıtlara geçen Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 9 Kasım itibarıyla 208 bin 115 düşüşle, yüzde 15 azaldı.

RUSLAR İLK SIRADA
İkamet izni ile Türkiye'deki yabancılarda ilk sırayı Rusya vatandaşları aldı. Türkiye'de ikamet izni ile bulunan Rus sayısı 107 bin 392 olarak kayıtlara geçti. Rusların ardından, Türkmenistan, Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Afganistan, Kazakistan, Ukrayna geliyor. vatandaşı, 419 bin 56 diğer ülke vatandaşları ikamet izniyle Türkiye'de bulunuyor.

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Yabancı ikamet izninde düşüş
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