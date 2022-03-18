Yabancı savaşçılarla ilgili şok rapora SABAH ulaştı

Türkiye Polis Akademisi Başkanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansının (CEPOL) ortaklaşa yürüttüğü "Terörizm ile Mücadele Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği "Yabancı Terörist Savaşçılar-Geri Dönenler" çalıştayında yabancı savaşçılar konusu ele alınarak detaylı rapor hazırlandı. Rusya Ukrayna savaşı başlamasıyla birlikte gündeme gelen yabancı savaşçı gerçeği bir kez daha önümüze çıktı. Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşmak için yabancı ülkelerden gelen yabancı savaşçılara kapıları açtı ve vize muafiyeti sağladı. Ukrayna Dışişleri Bakanının açıklamasına göre 52 ülkeden 20 bin kişi, savaşa katılmak için başvuru yaptı. Ukraynalı siviller Ukrayna'dan kaçarken yerlerine yabancı savaşçılar geldi. Ukrayna halkına destek için demokrasi için geldiklerini söyleyen yabancı savaşçılara daha önce de Irak, Suriye, Pakistan, Afganistan, Bosna'da, Çeçenistan'da ve birçok ülkede karşılaşıldı. Ukrayna'ya ilk giren yabancı savaşçılar arasında İngiltere, İsrail, ABD ve Güney Kore vatandaşları yer aldı.

KİM BU YABANCI SAVAŞÇILAR?

Türkiye Polis Akademisin hazırlamış olduğu raporda yabancı savaşçılarla ilgili önemli detaylar yer aldı. Yabancı savaşçıların yaş grupları, eğitim düzeyleri, meslekî ve sosyo ekonomik durumları farklılık gösterdi. Militanların çoğunluğunu 20'li ve 30'lu yaş gruplarından oluşurken, aralarında yaşları 60'ı bulanlara da rastlandı. Eğitimini yarıda bırakanlarla birlikte iyi eğitimli olanlar da bulunurken, farklı sektörlerden başarılı profesyoneller de yabancı savaşçı kimliği ile karşımıza çıktı. Sıkıntılı bir geçmişi olanların yanı sıra, varlıklı çevrelerden gelenlerin bulunduğu yabancı savaşçılar arasında sabıkalıların yanı sıra, sabıka kaydı bulunmayanlarda yer alıyor.

YABANCI SAVAŞÇILARDAKİ TEHLİKE

DEAŞ, El-Kaide ve El-Nusra en çok yabancı savaşçıyı çeken örgütlerin başında yer alıyor. Şii yabancı savaşçılar, büyük çoğunluğu bazı ülkelerde bilinçli olarak yürütülen kampanyalar sonucu milislere katılırken, bir kısmı ise İran, Irak, Lübnan ve Afganistan gibi ülkelerden gelen Şii gönüllülerden oluşuyor. 2015 yılı itibariyle Şam ve çevresinde yaklaşık 7 bin Iraklı ve İranlı Şii yabancı savaşçı bulunduğu bildirilirken bu grubun temel motivasyonları arasında mezhep ve ekonomik meseleler bir etken olarak öne çıkıyor. Iraklı, İranlı ve Lübnanlı Şiiler arasında Şii mabetlerini koruma söylemi son derece güçlü dururken, ekonomik motivasyonlarla hareket edenler ise genellikle Afganistan ve Pakistan'dan geliyor. Raporun en çarpıcı kısmı ise yabancı savaşçıların yalnızca savaş meydanına katkı sağlamakla kalmaması. Yabancı savaşçı kimliğindeki bu kişiler, gittikleri ülkede çatışma alanlarında çeşitli görevler üstleniyor. Birçok yabancı savaşçı doktorluk, aktivistlik gibi dolaylı rollerle destek sunarken, ajanlık faaliyeti de birçok yabancı savaşçı üzerinde can buluyor.

PKK VE YPG İÇİNDEKİ YABANCI SAVAŞÇILAR

PKK saflarına da yüzlerce yabancı savaşçının katıldığı biliniyor. PKK, Avrupa'daki solcu ve komünist partiler ve hareketlerin desteğini alarak yabancı gönüllüleri bünyesine katan örgütler arasında ön plana çıkıyor. Bu örgüte katılan yabancı savaşçıların büyük çoğunluğu Türkiye, Irak, Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD'den gelen gönüllerden oluşuyor. Bunlar etnik ve ideolojik motivasyonlarla hareket ederken aralarında anarşistler, Marksist-Leninistler ve Stalinciler de bulunuyor. YPG ise aşırı sağcı yabancıları da kendi saflarına katıyor. Avrupa, Amerika ve Avustralya'dan gelen 400'den fazla kadın ve erkek yabancı savaşçı YPG'ye katılarak DEAŞ'ı yenme amacıyla Esed rejiminin yanında savaştı. YPG'li yabancı savaşçı sayısının artmasının sebepleri arasında karşı tarafın artan vahşetinin yanı sıra uluslararası medyada ve iç siyasette YPG militanlarının kahraman olarak sunulması da etkili oldu.

SAVAŞ NEREDE ONLAR ORADA

1930'larda meydana gelen İspanya İç Savaşı, ideolojik motivasyonlar aracılığıyla çok sayıda yabancı savaşçının bir iç savaşa dâhil edilebileceğinin en iyi örneklerinden birini yaşadı. Katolik yabancı savaşçılar Franco ile birlikte komünizme karşı savaşmak için gönüllü olurken, birçok sol görüşlü yabancı savaşçı ise karşı tarafa katıldı.

İsrail devletinin kurulmasına karşı Filistin devleti için Araplar ayaklandı. Yaklaşık 5 bin yabancı savaşçı İsrail'in yanında yer alırken farklı ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin Arap ise karşı tarafta savaştı.

Soğuk Savaş yıllarında, birçok kişi Latin Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve başka bölgelerdeki komünist devrimlere gönüllü olarak katıldı. 1990'lı yılların başında Sırp milliyetçiler Hırvatistan'da savaştı.

Yabancı savaşçılar, 1980'lerde Afganistan'da, 1990'larda ise Bosna'da ve Çeçenistan'da savaştı. Son 250 yıl içinde dünya çapında yaklaşık 100 bin kişi yabancı savaşçı oldu.

Irak İşgali, bölgede bir otorite boşluğu yarattı. Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte meydana gelen güç mücadeleleri, dünyanın her yerinden yabancı savaşçı akınına neden oldu.

SURİYE İÇ SAVAŞINDA EN ÖN SAFTALAR

Suriye iç savaşı süresince, savaşın tüm taraflarının yabancı savaşçı kabul etmesi nedeniyle daha önce benzeri görülmemiş çoklukta yabancı savaşçı katılımı görüldü. Suriye rejiminin zulmüne karşı Sünni kardeşlerini koruma motivasyonuyla birçok yabancı savaşçı muhaliflere katılırken, öte yandan bölgedeki birçok Şii, "Direniş" göstermek veya "Şii hilali"ni korumak üzere rejimin yanında savaşan örgütlerin yanında yer aldı. Suriye'de en az 150 farklı ülkeden gelen yabancı savaşçı bulunduğu kaydedildi. Bu savaşçıların birçoğu DEAŞ ve El-Kaide'ye katılırken büyük bir kısmı ise YPG'ye ve Suriye rejimi tarafında savaşan diğer Şii örgütlere katıldı.