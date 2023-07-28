Motosikletiyle giderken vurularak öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesi Bozkurt Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu El Muhammed, motosikletle seyir halindeyken, aynı istikamette giden otomobilden ateş açıldı. Muhammed, bacağına isabet eden 2 kurşun nedeniyle kullandığı motosikletten düştü ve başından yaralandı. Şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu ağır olan Muhammed, ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Suriye uyruklu El Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayata tutunamadı. Muhammed'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin El Muhammed'in husumetlileri olduğu öne sürülürken, ekipler kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.