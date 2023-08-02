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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Yabancı uyruklu kadına kan donduran işkence

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yabancı uyruklu kadına kan donduran işkence
Bilecık'te ihbar üzerine bir binanın bodrum katına giden polis, parmakları satırla kesilerek işkenceye uğramış bir kadınla karşılaştı. Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katındaki daireden çığlık sesleri yükseldi. Çevredekiler, bir kadının darp edildiğine yönelik polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, el parmakları satırla kesilmiş, kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Kadının yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feride Rasulova olduğu tespit edildi. Talihsiz kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde hemen hastaneye kaldırılırken, polis işkenceyi yapan Wahid N. (49) ile oğlu Naimi N.'yi (30) yakaladı.

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Yabancı uyruklu kadına kan donduran işkence
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