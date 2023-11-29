Haberler Yaşam Haberleri Yabancı uyruklu kadınla kız çocuğu ölü bulundu
Giriş Tarihi: 29.11.2023

Yabancı uyruklu kadınla kız çocuğu ölü bulundu

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yabancı uyruklu kadınla kız çocuğu ölü bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kız çocuğu ile bir kadına ait cesetler çarşafa sarılmış halde sarp arazide bulundu. Edinilen bilgiye göre, İçmeler Tavşanburnu mevkisindeki sarp arazide çarşafa sarılıp bağlanmış iki ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler bulundukları yerden alındı. İlk incelemelere göre Rus uyruklu oldukları değerlendirilen 15 yaşlarındaki kız çocuğu ile 40 yaşlarındaki kadının cesetleri, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli
Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Denizbank'tan 'gizli fon' açıklaması: Olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar şikayet olmadı
Elon Musk kimin yüzü?
Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancı uyruklu kadınla kız çocuğu ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA