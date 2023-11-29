Yabancı uyruklu kadınla kız çocuğu ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kız çocuğu ile bir kadına ait cesetler çarşafa sarılmış halde sarp arazide bulundu. Edinilen bilgiye göre, İçmeler Tavşanburnu mevkisindeki sarp arazide çarşafa sarılıp bağlanmış iki ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler bulundukları yerden alındı. İlk incelemelere göre Rus uyruklu oldukları değerlendirilen 15 yaşlarındaki kız çocuğu ile 40 yaşlarındaki kadının cesetleri, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.