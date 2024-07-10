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Giriş Tarihi: 10.7.2024 09:53 Son Güncelleme: 10.7.2024 10:01

Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan şebekeye operasyon

Konya’da yabancı uyruklu kadınları tehditle fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, mağdur 24 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüphelilerin fuhuştan elde edilen gelirden kadınlara pay verdikleri, kalan paraya da el koydukları öğrenildi.

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Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan şebekeye operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak, zorla fuhuş yaptırdığı ve fuhuş karşılığında kazanılar paraya el koydukları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1'i Kayseri'de olmak üzene 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 54 ekip ve 133 polisin katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 24 mağdur kadın kurtarıldı. Haklarında fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma suçlarından işlem yapılan şüphelilerden K.Ç., Ş.B. ve S.U adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.U.,M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur 24 kadın ise sının dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan şebekeye operasyon
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