Yabancı uyruklu kişiyi bile FETÖ yalanıyla dolandırdılar

Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurlara isimlerinin FETÖ terör örgütüne karıştığı belirtip, para ve ziynet eşyalarını incelemek için alacaklarını ve daha sonra geri vereceklerini söylüyorlar. Bu yöntemle yapılan dolandırıcılığa bir yenisine daha Konya'da eklendi. Merkez Karatay ilçesi Orhan Gazi Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu Abdullah M'yi telefonla arayan ve kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüpheli, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını ve bu durumu para karşılığında düzeltebileceklerini söyledi. Buna inanan Abdullah M., dolandırıcıya 125 bin TL ve 200 gram altın verdi

NİĞDE'DE YAKALANDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Abdullah M., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin daha öncede dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydı bulunan Ercan Bayıltmaz olduğunu tespit etti. Polis, şüpheli Bayıltmaz'ı Niğde'nin Bor ilçesinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.