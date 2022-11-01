Yabancı uyruklu kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Antakya'nın Esentepe Mahallesi Mahmut Alpagot Bulvarı 3358. Sokak'ta meydana gelen olayda, Uzman Çavuş Şahin Demir, bilinmeyen bir nedenden dolayı Kız arkadaşı yabancı uyruklu Sidra Temeemi'ne (32) oturduğu apartmandan çıkarken kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Sidra Temeemi olay yerinde can verirken, Şahin Demir otomobiline binerek kaçtı.

Olay yerinden kaçan Şahin Demir Çekmece Caddes'inde seyir halindeyken başına dayadığı silahını ateşleyerek intihar etti. İntihar eden Şahin Demir'in kontrolünden çıkan kullandığı otomobil bir ticari araca çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine belgeye sevk edilen sağlık ekipleri Şahin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek arkadaşının kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybeden yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Sidra Temeemi'nin kocasından boşandığı ve 2 ay önce mahalleye taşındığı öğrenildi. Yan apartmanda oturan Uzman Çavuş Şahin Demir ile tanışan Sidra Temeemi'nin Şahin ile gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

Sidra Temeemi ve Şahin Demir'in cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.