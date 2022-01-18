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Giriş Tarihi: 18.1.2022 15:14 Son Güncelleme: 18.1.2022 15:16

Yabancı uyruklu tarihi eser kaçakçısına ağır darbe

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yabancı uyruklu tarihi eser kaçakçısına ağır darbe

Hatay’da polis tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe vurdu. Reyhanlı’da bir eve operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri çok sayıda tarihi materyal ele geçirirken, olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, KOM Şubesi ekipleri kaçakçılara yönelik başarılı bir operasyon daha düzenledi. Tarihi kaçakçılık yapan şahıslara yönelik istihbari çalışmalar yapan KOM ekipleri Reyhanlı'da ikamet eden yabancı uyruklu A.A. isimli şahsın evinde bol miktarda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgi üzerine hemen harekete geçen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 186 adet bronz ve 96 adet gümüş sikke, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 161 adet sikke ve 2 adet mozaik, Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 122 adet sikke, 70 adet bronz ağırlık, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 29 adet bronz sikke, 3 adet mühür baskısı ve 65 adet heykel ve obje ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

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Yabancı uyruklu tarihi eser kaçakçısına ağır darbe
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