Haberler Yaşam Haberleri Yabancı uyruklu vatandaşları dolandıran kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 3.4.2022 16:14 Son Güncelleme: 3.4.2022 16:29

Yabancı uyruklu vatandaşları dolandıran kişi yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yabancı uyruklu vatandaşları dolandıran kişi yakalandı

Hatay’da yabancı uyruklu şahıslara sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı vererek vatandaşlık almak vaadi ile dolandıran 1 kişi yakalandı. Yakalanan dolandırıcı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antakya'nın Saraykent Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin yabancı uyruklu şahısları vatandaşlık almak vaati ile dolandırdığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ismi açıklanmayan şahsı kullandığı sahte kimlik ile birlikte yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi, 2 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi ve kendi adına alınmış banka kartı ve 4 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı kazanma belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.

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Yabancı uyruklu vatandaşları dolandıran kişi yakalandı
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