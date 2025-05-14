Haberler Yaşam Haberleri Yabancı uyruklu zehir tacirlerine darbe: Zero 93 litre sıvı uyuşturucuyu zulada buldu
Giriş Tarihi: 14.5.2025 11:04 Son Güncelleme: 14.5.2025 11:08

Yabancı uyruklu zehir tacirlerine darbe: Zero 93 litre sıvı uyuşturucuyu zulada buldu

Diyarbakır’da, yabancı uyruklu zehir tacirlerine narkotik polislerince yapılan film gibi operasyonla büyük darbe vuruldu. Aracın ‘zula’ tabir edilen gizli bölmesinde, narkotik köpeği Zero, 93 litre sıvı uyuşturucuyu buldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yabancı uyruklu zehir tacirlerine darbe: Zero 93 litre sıvı uyuşturucuyu zulada buldu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik polislerince, yapılan uzun soluklu, sabırlı ve özverili çalışmalar neticesinde tespit edilerek, aksiyon filmlerini aratmayan takibi sonucunda bir araç durduruldu. Operasyona, narkotik köpeği Zero'da katıldı.

ÖZEL OLARAK DİZAYN EDİLEN YAKIT DEPOSUNDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik köpeği Zero'nun bahse konu aracın bagaj kısmına tepki vermesi sonrasında araçta uzman polislerce detaylı arama gerçekleştirildi.

Aracın özel olarak dizayn edilen yedek yakıt deposunda 93 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

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Yabancı uyruklu zehir tacirlerine darbe: Zero 93 litre sıvı uyuşturucuyu zulada buldu
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