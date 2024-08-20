Avukatı dolandırdılar: "Ev alacağız yardımcı ol” diyerek kandırdılar

İstanbul Barosuna kayıtlı Kadri B. isimli avukat dolandırıcıların tuzağına düştü. İddiaya göre 'Facebook' isimli sosyal medya üzerinden dolandırıcılık çetesinin üyeleri yabancı uyruklu G.S.H., LA., A.S. ve V.H., Almanya'da yaşadıklarını Türkiye'den ev alma bahanesiyle avukat ile iletişime geçti. Bu konu hakkında yardım isteyen dolandırıcılar Türkiye'ye gelmek için vergi ücreti, havale ücretleri gibi çeşitli bahanelerle avukattan para koparmaya başladı.

PARAYI BULGARİSTAN'DAN ÇEKTİLER

Şüphelilerin ev alacağına inan Kadri B, üç defada olmak üzere toplamda 132 bin TL'yi havale yoluyla gönderdi. Çok geçmeden avukat dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu. Ancak şüphelilerin Türkiye'den çıkış yaptıkları ve parayı Bulgaristan'dan çekildiği ortaya çıktı.

İFADELERİ ALINAMADI

Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Ocak 2024'te yakalama kararı çıkarıldı. Ancak şüphelilerin herhangi bir izine rastlanmadığı için ifadeleri alınamadı. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık yeterli delil olduğu gerekçesiyle dört yabancı uyruklu şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN 7.5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüphelilerin "Dolandırıcılık" suçundan 7.5 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Avukat dolandırıcılığı davası önümüzdeki günlerde başlayacak.