Yabancılar için kanlı gün

İSTANBUL Bahçelievler'de yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Türkmenistanlı baba Aslan P., cinnet getirip 7 yaşındaki oğlu Devran P.'nin boğazını keserek öldürdü. Ardından Aslan P., aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. İstanbul Beylikdüzü'nde kayıp müracaatı yapılan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Zabıba'yı otomobilin içinde vurduktan sonra ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağlayan ve sanki uyuyan bir kişi gibi Bursa'ya götürüp ormanlık alana atan yine Yemen uyruklu şüpheli Ahmed D. polis tarafından yakalandı. Silivri Ortaköy Mahallesi'ndeki mesire alanında da yanmış halde bir ceset bulundu. Sokak hayvanları tarafından parçalanan cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğu belirlendi. -