Yabani hayvanlara yasal haklar tanındı

Ekvador, hayvanlara yasal hak tanıyarak dönüm noktası niteliğinde bir karar aldı. 18 yıl bir kadın tarafından bakılan maymun Estrellita'nın ölümü, dünyada bir ilkin gerçekleşmesini sağladı. Henüz bir aylıkken yaban hayatından alınan Estrellita isimli maymun, kütüphaneci olan Ana Beatriz Burbano Proano tarafından bakıldı. Ancak, ülkede yaban hayvanı beslemek yasak olduğu için Estrellita, 2019'da sahibinden alınıp bir hayvanat bahçesine gönderildi. Maymunun taşındıktan bir hafta sonra öldüğünden habersiz olan sahibi, mahkemeye başvurarak haklarının ihlal edildiğini belirtip geri istedi. Anayasa Mahkemesi, Proano'yu haklı bulsa da Estrellita'nın haklarının doğal habitatından çıkarılırken ihlal edildiğine karar verdi. 57 sayfalık görüşünü açıklayan mahkeme, "Vahşi türlerin ve o türlere ait bireylerin avlanmama, yakalanmama, toplanmama, ele geçirilmeme, saklanmama, ticareti yapılmama, takas edilmeme" gibi hakları olduğunu bildirdi. Ayrıca bu hakların insanların onlara verdiği değerle değil, hayvanların kendi değerlerinden kaynaklandığı belirtildi."Bu kararla birlikte hayvan hakları anayasa seviyesine çekildi" diyen çevre avukatı Hugo Echeverria, "Mahkeme, hayvanların hakların bir öznesi olduğunu belirtmiş oldu" ifadelerini kullandı. Bu kararla, ilk kez doğa haklarının mahkemede kabul edildiği tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER