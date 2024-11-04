Yade’nin hatırası okulunda yaşatılacak

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrenci Yade Hilal Özcan'ın anısına Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulunda Müzik Atölyesi açıldı. Merhum öğrenci Yade Hilal Özcan'ın adına oluşturulan Müzik Atölyesinin açılışı annesi Ayşegül Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Aslan Korkmaz, Okul Müdürü Muzaffer Çakmak, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış sonrası düzenlenen serginin ardından müzik dinletisi ve plaket takdimi yapıldı.

Duygusal bir törenle açılan müzik atölyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yade'nin annesi Ayşegül Özcan, öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla Yade'nin melodilerle dolu düşlerini yeniden hayata taşıdı. Yade'nin anısına yapılan piyano dinletisi sırasında arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yade'yi yaşatmak adına gösterdiği çabalar için anne Özcan'a bir plaket sundu. Törenin sonunda, Yade'nin sınıf arkadaşları, Yade'nin duvardaki resminin altına karanfiller bıraktı.