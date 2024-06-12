Yağış geliyor... Bayram serin geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerinden başlayarak yağışla birlikte biraz azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında bir hafta geçiriyor. 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklarda vatandaşların sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ila 16.00 saatleri arasında güneş altında kalmaması gerektiği söyleniyor. Özellikle yaşlı, hasta, hamile ve çocukların dikkatli olması isteniyor. İstanbul'da rüzgâr biraz serinletse de hava sıcaklığı 35-40 derecelerde seyrediyor.Ankara 28, İzmir 36, Bursa 34 derece olurken Antalya'da sıcaklık 37-40 dereceleri gösteriyor. Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgeleri hafta boyunca aşırı sıcakların etkisinde kalarak 35-40 derecelere ulaşıyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artışla devam edecek ama sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vereceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın 8 derece birden düşmesi bekleniyor. İzmir ve Ankara'da da havanın aynı şekilde serinleyeceği ifade ediliyor. Bunaltıcı havanın yurt genelinde cumaya kadar süreceği tahmin edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerinden başlayarak yağışla birlikte biraz azalacağı tahmin ediliyor.