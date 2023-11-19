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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Yağış kazaları 7 can aldı

Yağış kazaları 7 can aldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Buğra Sayın'ın (21) kullandığı motosiklet, fırtına nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hayatını kaybetti.
Erzurum'da, refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yaşar K. ölürken, 7 kişi de yaralandı. Tortum ilçesinde de TIR devrildi. Azerbaycan uyruklu sürücüsü V. N. (37) öldü.
Elazığ'da, yağış nedeniyle kontrolden sıkarak ters dönen TIR'ın sürücüsü Alper Akbalık öldü.
Gaziantep TIR, otomobille çarpıştı. Kazada omobilde bulunan Sevim, Harun, Mert Ün yaralandı.
Bursa ve İzmir'de otomobiller gölette mahsur kaldı.

Burak SAYLAM-Mehmet BONCUK-Ayşenur ERDOĞDU-Ertuğrul ÖZDEMİR/ SABAH

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Yağış kazaları 7 can aldı
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