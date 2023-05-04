Haberler Yaşam Haberleri Yağış ve hız ölüm getirdi: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 4.5.2023 11:34 Son Güncelleme: 4.5.2023 11:52

Yağış ve hız ölüm getirdi: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hızla ilerleyen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir dükkanın demir kapısına çarpan araç daha sonra bir başka otomobile çarptı. Hurdaya dönen araçta 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yağış ve hız ölüm getirdi: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara yol caddesinde hafif ticari araçla seyir halinde olan sürücü 19 yaşındaki Serhat Y, hızla ilerlediği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir iş yerinin demir kapısına çarptıktan sonra seyir halindeki bir başka araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk yapılan müdahalede, araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Serhat Y ve diğer yolcu 20 yaşındaki Barış Üngör ise hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Barış Üngör, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Serhat Y'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yağış ve hız ölüm getirdi: 2 ölü, 1 yaralı
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