Kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı

D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde Küçükçekmece istikameti yan yolda seyreden Gülnihal Yılmaz idaresindeki İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı. Bu sırada arkadan gelen Yalçın İstanbullu idaresindeki plakalı minibüs ise kaza yapan otobüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik oluştu. Kazada otobüsteki yolcular yara almazken, araçlarda hasar oluştu. İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜ KAYBETTİĞİ MİDİBÜS DEVRİLDİ

Yağışlar nedeniyle bir kaza da öğle saatlerinde Esenyurt Haramidere bağlantı yolu yakınında meydana geldi. Seyir halindeki Belediyeye ait midibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförün hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarına devrildi. Kazada midibüste bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza, İkitelli Atatürk Bulvarında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Abdulvahap Aslan otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kendi imkanları ile otomobilden yara almadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişiyi sağlık kontrolünden geçirirken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Bir itfaiye eri, kazazede kadına üşümemesi için montunu verdi. Otomobilde ise hasar oluştu.