Yağışlı hava barajlara yaradı, doluluk oranı yüzde 50,49 oldu

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,49 oldu. Verilere göre Istrancalar yüzde 99,71'lik doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 37,25 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yüzde 40,68'ye yükselen Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde balıkçıların olta attığı noktalarda bulunan sabitleme çubuklarının sular altında kaldığı görüldü.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle: "Ömerli yüzde 52,21, Darlık yüzde 44,7, Elmalı yüzde 86,71, Terkos yüzde 56,03, Alibey yüzde 37,25, Büyükçekmece yüzde 46,64, Sazlıdere yüzde 40,68 Istrancalar yüzde 99,71, Kazandere yüzde 86,18, Papuçdere yüzde 49,5." oldu. Yağışların 22 Ocak tarihinden itibaren yine yoğunlaşacağı barajların doluluk oranının daha da artacağı kaydedildi.