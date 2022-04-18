Yağışlı hava trafiği felç etti: 6 araç zincirleme kazaya kurban gitti

Kaza Kağıthane'de Hasdal-Sütlüce Bağlantı Yolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökay Aydın'ın sürücü koltuğunda oturduğu panelvan, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan panelvan, yeşil trafik ışığının yanmasını bekleyen bir otomobile çarptı. Hızını alamayan panelvan otomobilin ardından başka bir panelvana çarptı. Arkadan hasar alan diğer panelvan ise önünde bulunan 3 farklı otomobile çarptı. Can kaybı ve ciddi yaralanmanın yaşanmadığı olayda biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbiren Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeride düştüğü yol, hasarlı araçların oto kurtarıcı ile çekilmesiyle tekrar açıldı.