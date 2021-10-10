TEM otoyolunda feci kaza!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir çocuk da yaralandı. TEM Otoyolu Bağcılar Göztepe Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana yaşanan kazada; Ankara istikametinde motosikletiyle ilerleyen Murat Kaymaz (37) arkasında oturan Muhammet Vasıf Yıldız yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Murat Kaymaz ve arkasında bulunan 15 yaşındaki yolcu Muhammed Vasıf Yıldız yola savruldu.

Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız ise ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

15 yaşındaki Muhammed Vasıf Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.