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Giriş Tarihi: 10.3.2022 10:54

Yağışlı havada motokurye lüks araca çarptı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yağışlı havada motokurye lüks araca çarptı

Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde sipariş yetiştirmeye çalışan motokuryes, cadde üzerindeki lokantanın kapısının önünde aniden duran lüks otomobile çarptı. Çarpma ile birlikte motosiklet bir tarafa motokurye bir tarafa savruldu. Yaralanan motokurye Furkan Taşdemir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beşiktaş Ortaköy Çırağan Caddesi üzerinde motosikleti ile sipariş götüren Furkan Taşdemir, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda seyir halindeyken birden önünde duran lüks otomobile çarptı.

Lüks araca çarpan motokurye sürücüsü Furkan Taşdemir çarpma ile birlikte yola savruldu.

Lokantanın güvenlik görevlileri tarafından hemen kaza polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza nedeniyle yaralı olarak yerde yatan Faruk Taşdemir çevredeki vatandaşlar tarafından yol ortasından kaldırılıp ambulans gelene kadar kaldırıma yatırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motokuryeyi sedye ile alıp Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Motosikletin çarptığı lüks otonun sürücüsü kadın ise kuryenin siparişi yetiştirmek için yağışla ıslanan yolda kontrolü kaybedip bir anda motorun aracına çarptığını çok korktuğunu söyledi.

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Yağışlı havada motokurye lüks araca çarptı
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