Yağışlı havada motokurye lüks araca çarptı

Beşiktaş Ortaköy Çırağan Caddesi üzerinde motosikleti ile sipariş götüren Furkan Taşdemir, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda seyir halindeyken birden önünde duran lüks otomobile çarptı.

Lüks araca çarpan motokurye sürücüsü Furkan Taşdemir çarpma ile birlikte yola savruldu.

Lokantanın güvenlik görevlileri tarafından hemen kaza polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza nedeniyle yaralı olarak yerde yatan Faruk Taşdemir çevredeki vatandaşlar tarafından yol ortasından kaldırılıp ambulans gelene kadar kaldırıma yatırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motokuryeyi sedye ile alıp Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Motosikletin çarptığı lüks otonun sürücüsü kadın ise kuryenin siparişi yetiştirmek için yağışla ıslanan yolda kontrolü kaybedip bir anda motorun aracına çarptığını çok korktuğunu söyledi.