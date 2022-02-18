Yağışlı havada refüje çarparak takla attı: 2 yaralı

Yağmur nedeniyle otomobilin takla attığı kaza, Cendere Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Emrah Özer'in kullandığı otomobil seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak takla attı. İçinde Emrah Özer ile otomobilde bulunan Neslihan Bozkurt'un bulunduğu otomobil takla attı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Takla atan araçtan kendi imkanları ile otomobilden çıkan Emrah Özer ile Neslihan Bozkurt ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cendere caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayı gören vatandaşlar aracın çok hızlı olduğunu yağışlı havadan dolayı kontrolü kaybedip Refüje çarparak takla attığını söylediler.

Takla atan otomobil çekici ile yoldan kaldırılarak trafik normale çevrildi.