Haberler Yaşam Haberleri Yağmacı Cabbar ciğer yerken yakalandı
Giriş Tarihi: 9.4.2022 08:51

Yağmacı Cabbar ciğer yerken yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yağmacı Cabbar ciğer yerken yakalandı

Mesin’de 11 yıl önce gece vakti silahla yağma olayına karışan ve hakkında 24 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan 60 yaşındaki Cabbar E. Kadıköy’de ciğer yerken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Cabbar E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri mahkemelerce hükmü verilmiş ve aranması olan kişileri tek tek yakalamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipleri 11 yıl önce Mersin'de gece vakti silahla yağma olayına karışan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası olan 60 yaşındaki Cabbar E'nin peşine düştü.


Kısa süre sonra İstanbul Kadıköy'de bir ciğercide olduğu öğrenilen Cabbar E. gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan Cabbar E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi
Bakanlık düğmeye bastı! Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor
Kahreden gerçek! Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!
AB liderlerinden Ukrayna'ya 'sizin kavganız bizim kavgamız' mesajı! AB'ye doğru ilk olumlu adım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmacı Cabbar ciğer yerken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA