Yağmacı Cabbar ciğer yerken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri mahkemelerce hükmü verilmiş ve aranması olan kişileri tek tek yakalamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipleri 11 yıl önce Mersin'de gece vakti silahla yağma olayına karışan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası olan 60 yaşındaki Cabbar E'nin peşine düştü.



Kısa süre sonra İstanbul Kadıköy'de bir ciğercide olduğu öğrenilen Cabbar E. gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan Cabbar E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.