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Giriş Tarihi: 14.2.2022 16:04 Son Güncelleme: 14.2.2022 16:23

Yağmacı hırsızlar kamerada! Polis 2 hırsızı yakaladı diğerleri aranıyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yağmacı hırsızlar kamerada! Polis 2 hırsızı yakaladı diğerleri aranıyor

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sabaha karşı girdikleri işyerlerinden hırsızlık yapan yağmacı çetenin üyesi iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri işyerlerinden adeta yağmalar gibi hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Kağıthane, Sancaktepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Şişli, Sarıyer, Güngören, Esenyurt, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Yağmacı hırsızlar kamerada! Polis 2 hırsızı yakaladı diğerleri aranıyor | Video

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızların işyerlerine girdikten sonra adeta yağmalar gibi eşyaları taşıdığını belirledi. Polis ekipleri hırsızlık çetesi içinde yer alan iki kadının kimliğine ulaştı. Elif D.B.(22) ile Alev G.(34) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili 8 işyeri ve kurumdan hırsızlık, 14 otodan plaka hırsızlığı ile ilgili işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden Elif D.B.'nin daha önceden 20 kez, Alev G.'nin de 30 kez suç kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Anadolu adliyesinde hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak Bakırköy, Kadın Cezaevine teslim edildi. Yetkililer kimlikleri belirlenen diğer hırsızlık çetesi üyelerinin yakalanması için operasyonların sürdüğünü söylediler.

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Yağmacı hırsızlar kamerada! Polis 2 hırsızı yakaladı diğerleri aranıyor
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