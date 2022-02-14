İstanbul'un Kağıthane, Sancaktepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Şişli, Sarıyer, Güngören, Esenyurt, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Yağmacı hırsızlar kamerada! Polis 2 hırsızı yakaladı diğerleri aranıyor | Video

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızların işyerlerine girdikten sonra adeta yağmalar gibi eşyaları taşıdığını belirledi. Polis ekipleri hırsızlık çetesi içinde yer alan iki kadının kimliğine ulaştı. Elif D.B.(22) ile Alev G.(34) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili 8 işyeri ve kurumdan hırsızlık, 14 otodan plaka hırsızlığı ile ilgili işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden Elif D.B.'nin daha önceden 20 kez, Alev G.'nin de 30 kez suç kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Anadolu adliyesinde hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak Bakırköy, Kadın Cezaevine teslim edildi. Yetkililer kimlikleri belirlenen diğer hırsızlık çetesi üyelerinin yakalanması için operasyonların sürdüğünü söylediler.