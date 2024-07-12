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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Yağmur, çobanın hayatını kurtardı

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Yağmur, çobanın hayatını kurtardı
Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt Köyü yakınlarında 5 Temmuz akşamı Afgan uyruklu Sıraç Recep (25), hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı. Yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte Recep, hayvanları çadıra götürmeye çalışırken sürü sahibi Emrah Tırpancı'nın (37) da yaklaştığını fark etti. Bu sırada Sıraç Recep'in yakınlarına yıldırım düştü. Baygınlık geçiren Recep'in kıyafetleri alev aldı. Tırpancı ise hafif yaralandı. Şiddetli yağmur sayesinde Sırça Recep'in kıyafetlerindeki alevler söndü. Emrah Tırpancı cep telefonuyla yardım istedi. Yaralı çoban Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yağmur, çobanın hayatını kurtardı
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