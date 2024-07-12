Yağmur, çobanın hayatını kurtardı

Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt Köyü yakınlarında 5 Temmuz akşamı Afgan uyruklu Sıraç Recep (25), hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı. Yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte Recep, hayvanları çadıra götürmeye çalışırken sürü sahibi Emrah Tırpancı'nın (37) da yaklaştığını fark etti. Bu sırada Sıraç Recep'in yakınlarına yıldırım düştü. Baygınlık geçiren Recep'in kıyafetleri alev aldı. Tırpancı ise hafif yaralandı. Şiddetli yağmur sayesinde Sırça Recep'in kıyafetlerindeki alevler söndü. Emrah Tırpancı cep telefonuyla yardım istedi. Yaralı çoban Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.