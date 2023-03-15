Yağmur Diyarbakır’da hayatı felce uğrattı

Şanlıurfa ve Adıyaman'dan sonra Diyarbakır'da da yağmur etkili oldu. AFAD'ın yağış uyarısı yaptığı kentler arasında yer alan Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağmur hayatı felce uğratı.

Öğleden sonra başlayan yağmur, bir süre sonra yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Saatlerce süren yağmur, rüzgarında etkisi nedeniyle insanları sokakta yürüyemez duruma getirdi.

Yağmur, kenti esir alırken, alt geçitleri su bastı. Bazı iş yerleri ve evleride su basarken, trafik felce uğradı. Belediyeler, su basan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.