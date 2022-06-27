Yağmur etkisini sürdürüyor, dereler yükseldi

Bugün sabahtan itibaren yoğun şekilde yağan etkili yağmur sonucunda, Çaydamar, Deresi, İstasyon mevkii, Acılık deresinde su debisi yükselirken, bazı yerlerde köprülerde sıkıntı olması nedeniyle, Zonguldak Belediye Zabıta ekipleri şerit çekerek kapattılar. Ankara Caddesi'nde bulunan köprüde hem araç hem yaya trafiğine kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve güvenlik güçleri ile Zonguldak Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kapatılan köprülerde gelen araç sahipleri ile vatandaşları uyarıyor.

Kentin bazı yerlerinde ise aşırı yağışlar sonucunda logarların dolması ile yollar su içinde kalırken, Devlet Demir Yollarına ait tünelin içinden aşırı yağışlar yüzünden Bülent Ecevit Caddesini su içinde bıraktı.

Öte yandan Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği belirtildi.

Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.