Haberler Yaşam Haberleri Yağmur istinat duvarını yıktı: Mahalleli deprem oldu zannetti
Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:56 Son Güncelleme: 13.2.2025 14:02

Yağmur istinat duvarını yıktı: Mahalleli deprem oldu zannetti

Beyoğlu'nda yağan sağnak yağmur nedeniyle iki binanın önündeki istinat duvarı büyük gürültü ile çöktü. Duvarın çökmesi ile birlikte büyük gürültü yaşandığını belirten bina sakinleri de olay anında  'deprem oldu' düşüncesiyle binayı terk ettiklerini söylediler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağmur istinat duvarını yıktı: Mahalleli deprem oldu zannetti

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ve sağanak yağışın şiddetini arttırdığı akşam saatlerinde Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkılmasının ardından binanın tahliye edilmesi sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İstinat duvarının çökmesi ile deprem korkusu yaşadıklarını belirten hemen binayı tahliye ettiklerini ve binanın mühürlendiğini kaydettiler. Tahliye edilen binada oturanlar istinat duvarının 35 yıllık olduğunu binanın zemininde kayma olup olmadığının inceleneceğini ve sonuca göre binada hasar olup olmadığının ortaya çıkacağını söylediler. Binaların elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilerek hasar tespit çalışması başlatıldı.

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Yağmur istinat duvarını yıktı: Mahalleli deprem oldu zannetti
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