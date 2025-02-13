Yağmur istinat duvarını yıktı: Mahalleli deprem oldu zannetti

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ve sağanak yağışın şiddetini arttırdığı akşam saatlerinde Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkılmasının ardından binanın tahliye edilmesi sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İstinat duvarının çökmesi ile deprem korkusu yaşadıklarını belirten hemen binayı tahliye ettiklerini ve binanın mühürlendiğini kaydettiler. Tahliye edilen binada oturanlar istinat duvarının 35 yıllık olduğunu binanın zemininde kayma olup olmadığının inceleneceğini ve sonuca göre binada hasar olup olmadığının ortaya çıkacağını söylediler. Binaların elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilerek hasar tespit çalışması başlatıldı.