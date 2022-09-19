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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Yağmur kanseri yendi

15 yaşında kansere yakalanan Yağmur yılmadı. Hem hastalıkla mücadele etti hem derslerine çalıştı. Yağmur şimdi 20 yaşında. Son kontrollerde sonuçlar çok iyi çıktı. Annesi hastalığı yenen kızına özel kutlama düzenledi ve otomobil hediye etti

Yağmur kanseri yendi
Kocaeli Gölcük'te yaşayan Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Yağmur Canalp, 2017 yılında tiroid kanserine yakalandı. Yaklaşık 5 yıllık bir tedavi sürecinin ardından Canalp, yaptırdığı son doktor kontrolünde sonuçlarının olumlu çıkmasıyla tiroid kanserini yendi. Gelen haberi büyük sevinçle karşılayan annesi Dilek Onay, kızının kanseri yenmesi nedeniyle ailesi ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu bir kutlama düzenledi. Onay, kızına otomobil hediye etti. Düzenlenen kutlama sırasında büyük sevinç ve duygusal anlar yaşandı. Hastalık sürecinde zorlu bir mücadele yaşadığını ifade eden Yağmur Canalp, "Bu süreç bazen zordu, bazen kolaydı ama anladığım kadarıyla her şey insanda bitiyor. Bana destek olan aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum onlar her zaman yanımdaydılar. Bazen hiç bitmeyeceğini düşündüm ama çok şükür bugün bitti. Tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.

'HALA ŞOKTAYIM'
Kızının iyileşmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladığını anlatan anne Dilek Onay, "Benim için çok zor bir süreçti. Hala kendime gelemedim, hala şoktayım. İlk duyduğumuz zaman kendimizi kaybetmiştik. Kızım çok güçlüydü, derslerine çalışmaya devam etti. Bunun yanında hastalıkla da savaştı. Hazır yiyeceklerden bir süre çok uzak kaldı. Doktorlarımız çok iyiydi. Çok şükür bu hastalığı el birliğiyle yendik" dedi. DHA

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Yağmur kanseri yendi
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