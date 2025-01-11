Yağmur kazaları beraberinde getirdi: TIR ile cip bariyerlere çarptı trafiği aksattı

Sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte ilk kaza Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişelerine gelmeden İstanbul Havalimanı istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 06 CSJ 601 plakalı cip sürücüsü gişelere gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip yolda savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran otomobil yolun dışına çıkarak yeşillik alanda ters dönerek durabildi. Kazada sürücü yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri de yolun bir şeridini trafiğe kapatarak bir süre incelemelerde bulundu.

ESENYURT'TA TIR BARİYERLERE ÇARPTI TRAFİK DURDU

Yine yağışlardan dolayı yolların kayganlaşması sonucunda Esenyurt D-100 Karayolu Avcılar istikametinde seyir halindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Tırın kurtarılması için çalışmalar devam etti.