Yağmur mağdurlarına Kızılay’dan yardım

Adana'nın güney mahallelerinde evleri sular altında kalan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ellerinde yardım poşetleriyle ziyarete gelen Kızılay ekibini görünce heyecan yaşadılar. Vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet eden Kızılay ekibi, ihtiyaçları tespit ederek, gıda, giyim eşyaları ve battaniyeden oluşan yardımları ev ev gezerek teslim etti.

Yaşanan her türlü afette ve zor günlerde her zaman olduğu gibi yine sahada olan Türk Kızılay'ın Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'nın da katılarak vatandaşlarla sohbet ettiği ziyaret, mağdur olan vatandaşlara moral oldu.