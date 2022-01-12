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Giriş Tarihi: 12.1.2022 13:57 Son Güncelleme: 12.1.2022 14:00

Yağmur mağdurlarına Kızılay’dan yardım

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yağmur mağdurlarına Kızılay’dan yardım

Adana'da sağanak yağışlar nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına Kızılay koştu. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve beraberindeki Kızılay ekibi, yağmur nedeniyle evlerini su basan vatandaşların ihtiyaçlarını giderirken, sabah kahvaltısıyla moral sağladı.

Adana'nın güney mahallelerinde evleri sular altında kalan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ellerinde yardım poşetleriyle ziyarete gelen Kızılay ekibini görünce heyecan yaşadılar. Vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet eden Kızılay ekibi, ihtiyaçları tespit ederek, gıda, giyim eşyaları ve battaniyeden oluşan yardımları ev ev gezerek teslim etti.

Yaşanan her türlü afette ve zor günlerde her zaman olduğu gibi yine sahada olan Türk Kızılay'ın Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'nın da katılarak vatandaşlarla sohbet ettiği ziyaret, mağdur olan vatandaşlara moral oldu.

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Yağmur mağdurlarına Kızılay’dan yardım
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