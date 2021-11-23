Yağmur Önüt’ün katledilmesine ilişkin karara yargıtay itiraz etmişti : Dava yeniden görülüyor!

İddianameye göre; 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar, halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gitti. Ancak Küçükçekmece'deki evde, av tüfeğiyle şakalaştıkları sırada tüfek ateş aldı. Boynundan vurulan Yağmur hayatını kaybetti. Egemen Vardar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı.

YARGITAY'IN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Dosyaya giren bilirkişi raporu ise, davanın seyrini değiştirdi. Raporda av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulun boyun bölgesine isabet ettiği ,madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt'ün ailesi, karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından yargılama sürecine yeniden başlandı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya, Egemen Vardar Kovid-19'a yakalandığı için katılamadı. Duruşmaya maktul Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren, babası Tamer Önüt ve taraf avukatları geldi.

"SANIK ÜZERİME YÜRÜDÜ"



Duruşmada kendisine söz verilen maktül Yağmur Önüt'ün babası Tamer Önüt " Sanık bir önceki duruşma sonrasında üzerime yürüdü. Kızım olay sonrası hayatını kaybetti. En azından bir özür, baş sağlığı beklerdik. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Egemen Vardar'ın "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırması tabinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmanın hazırlanması için süre vererek, duruşmayı erteledi.