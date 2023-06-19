Yağmur, sel, şimşek...

Şiddetli sağanak yağışa bağlı sel baskınları sürüyor. Her yağmurda cadde ve sokakları göle dönen İzmir'de önceki akşam başlayan sağanak yağış, Balçova ilçesinde sele dönüştü. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, araçlar sel sularıyla sürüklendi. Bahçelerarası mevkiinde karayolu altgeçidinin yağmur sularıyla dolması sonucu araçlar su altında kaldı. İtfaiye ekipleri yolu çift trafiğe kapatarak araçları çekici yardımı ile çıkardı.Ankara'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda, bazı araçlar yolda kaldı. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran, Tekkeköy, Bağbaşı ve Karakurt mahallelerinde ev ve ahırları su basarken, sokaklar çamur deryasına döndü. Ekili arazilerin zarar gördüğü baskınlarda, ahırlardan tahliye edilemeyen hayvanlar telef oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Denizli-Antalya karayolundaki ulaşımda da zaman zaman aksamaların yaşandığı bildirildi.Uşak'ta, kentin ortasından geçen Dokuzsele Çayı taşınca, bazı ev ve işyerini su bastı. Aybey Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı ev tedbir amaçlı boşaltıldı.Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Orhan Gazi Caddesi'nde rögarların taşmasıyla, yolda yaklaşık 30 santim yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Araçlar, yolu kullanamadı. Belediye ekipleri, yollardaki su birikintilerinin tahliye etti. Söğütlü Tokmaklıdere Mahallesi'nde tarım arazileri ile çevresinde su baskınları başladı.Bilecik'in Söğüt ilçesinde etkili olan sağanakta ekili tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.Tokat'ta etkili olan sağanak nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "38 dakikaya yakın bir yağış aldık. Metrekareye 60 kilogram yağışı buldu" dedi.Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, Yahşiyan ilçesinde, Doğu Ekspresi hattının hasar görünce Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Şarklı Deresi'nin taşması sonucu ise Yeşilvadi Mesire Alanı sular altında kaldı. Merkezdeki Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de dereler taştı. Yollar ve bahçeler çamurla kaplandı.Çorum'un Sungurlu ilçesi Ayağıbüyük köyünde, derenin taşmasıyla sel oluştu. Köprü inşaatı hasar gördü. Üzümüyle meşhur köyde bağlar da zarar gördü.