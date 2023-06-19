Haberler Yaşam Haberleri Yağmur, sel, şimşek...
Giriş Tarihi: 20.6.2023

Yağmur, sel, şimşek...

Şiddetli sağanak yağışa bağlı sel baskınları sürüyor. Araçlar sel sularıyla sürüklendi, evler boşaltıldı. Ekili tarım arazileri su altındak alırken, sokaklar da göle döndü. İstanbul ve çevresinde bir gecede 5 bine yakın şimşek çaktı

Yağmur, sel, şimşek...
Şiddetli sağanak yağışa bağlı sel baskınları sürüyor. Her yağmurda cadde ve sokakları göle dönen İzmir'de önceki akşam başlayan sağanak yağış, Balçova ilçesinde sele dönüştü. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, araçlar sel sularıyla sürüklendi. Bahçelerarası mevkiinde karayolu altgeçidinin yağmur sularıyla dolması sonucu araçlar su altında kaldı. İtfaiye ekipleri yolu çift trafiğe kapatarak araçları çekici yardımı ile çıkardı.
Ankara'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda, bazı araçlar yolda kaldı. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.



Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran, Tekkeköy, Bağbaşı ve Karakurt mahallelerinde ev ve ahırları su basarken, sokaklar çamur deryasına döndü. Ekili arazilerin zarar gördüğü baskınlarda, ahırlardan tahliye edilemeyen hayvanlar telef oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Denizli-Antalya karayolundaki ulaşımda da zaman zaman aksamaların yaşandığı bildirildi.



Uşak'ta, kentin ortasından geçen Dokuzsele Çayı taşınca, bazı ev ve işyerini su bastı. Aybey Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı ev tedbir amaçlı boşaltıldı.



Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Orhan Gazi Caddesi'nde rögarların taşmasıyla, yolda yaklaşık 30 santim yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Araçlar, yolu kullanamadı. Belediye ekipleri, yollardaki su birikintilerinin tahliye etti. Söğütlü Tokmaklıdere Mahallesi'nde tarım arazileri ile çevresinde su baskınları başladı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde etkili olan sağanakta ekili tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.
Tokat'ta etkili olan sağanak nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "38 dakikaya yakın bir yağış aldık. Metrekareye 60 kilogram yağışı buldu" dedi.
Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, Yahşiyan ilçesinde, Doğu Ekspresi hattının hasar görünce Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Şarklı Deresi'nin taşması sonucu ise Yeşilvadi Mesire Alanı sular altında kaldı. Merkezdeki Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de dereler taştı. Yollar ve bahçeler çamurla kaplandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Ayağıbüyük köyünde, derenin taşmasıyla sel oluştu. Köprü inşaatı hasar gördü. Üzümüyle meşhur köyde bağlar da zarar gördü.

Ertan GÜRCANER-Tolga YANIKHüseyin CUMALI-Hakan GÖKKAYAMihriban KOÇAKER/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Son dakika haberleri: A Milli Takım’dan görkemli galibiyet! Nefes kesen maçta Arda ve Umut, Galler'i yıktı...
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' göndermesi: Kendi işinizi yapın
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılıyor
Başkan Erdoğan belgeseli hazırlayan Rus gazeteci Gusman: Liderliği dünya için önemli
İYİ Parti'de kongre öncesi bomba kulis: İttifak bize zarar verdi
Kalyon'dan dev hamle! Avrupa'nın en büyük projelerinden biri olacak
Terlik şu veya bu olsa, ne fark eder!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmur, sel, şimşek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA